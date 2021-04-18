Чехия выдворяет из страны 18 российских дипломатов

Власти Чехии приняли решение о высылке 18 сотрудников посольства России. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. Прага считает, что эти дипломаты являются офицерами российской разведки. В Москве видят совершенно иные причины для такого шага.

О высылке россиян также временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Гамачек заявил в субботу на экстренной пресс-конференции. Чешские власти якобы идентифицировали российских дипломатов как сотрудников ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР). Их подозревают в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице. Сотрудники посольства РФ должны покинуть страну в течение 48 часов.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил, что он сообщил президенту страны Милошу Земану о выводах чешских спецслужб, которые согласны с необходимостью выдворения российских дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует, передает РИА «Новости». «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», – сказала Захарова на брифинге.

В Госдуме опровергают как участие России в этом деле, так и шпионский посыл Праги. «Чехия, высылая российских дипломатов, идет в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было», – цитирует ТАСС председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. По его словам, Чехия таким решением нанесла серьезный удар по отношениям с Москвой. «Как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют», – добавил депутат.

Такого же мнения придерживаются в Совете Федерации. «Чехия не первый раз пытается подыграть своим товарищам по НАТО. Не первый раз это происходит в такой грубой форме», – сказал РЕН ТВ сенатор Андрей Климов, добавив, что реальных оснований для высылки российских дипломатов у властей Чехии нет.

Прага, Зоя Осколкова

Прага. Другие новости 17.04.21

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