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Евростат: ВВП еврозоны снизился в квартальном выражении впервые с 2022 года

Фото: FreePik

Прирост экономики еврозоны впервые оказался отрицательным в квартальном выражении с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Евростат.

ВВП стран еврозоны в первом квартале по третьей, окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 0,3%, в квартальном – снизился на 0,2%. Это первое снижение с четвертого квартала 2022 года, когда экономика сократилась на 0,1% к третьему кварталу. Годовой рост в 0,3% при этом стал самым слабым с четвертого квартала 2023 года, когда экономика выросла также на 0,3% к аналогичному кварталу предыдущего года.

ВВП 27 стран Европейского союза в первом квартале поднялся в годовом выражении на 0,7% (по сравнению с первой и второй оценками роста на 1%) – слабейший рост за последние два года. В квартальном выражении экономика ЕС снизилась на 0,1%.

Самый заметный рост показали экономики Дании (на 1,9%), Эстонии и Мальты (на 1,1% в каждой из стран). При этом самое заметное падение наблюдалось в Ирландии в квартальном выражении – на 12,1%.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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