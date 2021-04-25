Президент Чехии выступит с чрезвычайным телеобращением

Президент Чехии Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, с чрезвычайным телеобращением к нации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек в своем Twitter.

По его словам, выступление начнется в 11:00 (в 12:00 мск), его будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News.

Неделю назад Овчачек сообщил о планах президента прокомментировать взрывы на складе с боеприпасами в деревне Врбетице в 2014 году в формате телеинтервью. Теперь этот формат изменили на чрезвычайное телевизионное обращение.

Напомним, 17 апреля власти Чехии обвинили российские спецслужбы к причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. В тот же день Прага объявила о высылке18 российских дипломатов. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешского посольства. Российские власти категорически отвергли обвинения Праги, назвав их абсурдными. Позже Чехия сообщила о новом массовом сокращении российской дипмиссии – до конца мая страну должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ. В итоге, по подсчетам чешского МИД, в диппредставительстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве должны будут остаться по 7 дипломатов и по 25 административных и технических сотрудников.

Накануне сообщалось, что в Москве обсуждают целесообразность введения экономических санкций против Чехии в ответ на массовую высылку из Праги российских дипломатов. Речь идет об ограничении импорта ряда товаров чешского производства, в частности пива.

Прага, Наталья Петрова

Прага. Другие новости 24.04.21

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