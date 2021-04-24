«Символический укол»: Россия задумалась об ограничении импорта чешского пива

Москва рассматривает целесообразность введения асимметричных санкций против Чехии в ответ на массовую высылку из Праги российских дипломатов. Речь идет об ограничении импорта некоторых товаров чешского производства, в частности пива, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

По словам одного из них, Москве, «возможно, придется» прибегнуть к экономическим санкциям, так как «нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги, отреагировать на которые чисто зеркально не получается».

Однако, как отметил собеседник издания, зеркальные санкции предполагают высылку из Москвы всех чешских дипломатов вместе с послом, что может в итоге обернуться разрывом дипломатических отношений. «Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа», – пояснил он.

Как сообщили источники газеты, ограничительные меры могут затронуть любую отрасль, однако российские власти при составлении черного списка будут руководствоваться принципом «не навредить себе».

Ограничения могут коснуться любой отрасли, сообщили источники «Коммерсанта», подчеркнув, что при составлении нового черного списка власти России будут исходить из принципа «не навредить себе». Один из собеседников издания убежден, что под запрет попадет чешское пиво. Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз счел возможный запрет на ввоз пива из Чехии «символическим уколом».

Сейчас в Россию импортируется около десяти брендов чешского пива. В прошлом году объем поставок превысил $38 млн, что почти на 10% больше по сравнению с 2019 годом. По оценке экспертов рынка, в общем объеме импорта пива на долю Чехии приходится около 10%.

По информации ФТС, в 2020 году товарооборот России с Чехией составил более $5,2 млрд – это на 43% меньше в сравнении с 2019 годом из-за последствий пандемии. На импорт России из Чехии пришлось $2,7 млрд, что на $200 млн больше российского экспорта.

Напомним, 17 апреля власти Чехии обвинили российские спецслужбы к причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства, после чего Чехия сообщила о новом массовом сокращении российской дипмиссии – до конца мая страну должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ. В итоге, по подсчетам чешского МИД, в диппредставительстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве должны будут остаться по 7 дипломатов и по 25 административных и технических сотрудников.

Москва, Наталья Петрова

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