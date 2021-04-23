«Отношения с Чехией будут сводиться к нулю»: масштабы разногласий вышли на уровень чрезвычайной ситуации

Громкий скандал, который разразился между Москвой и Прагой, привел к фактической остановке дипломатических отношений между странами. По оценке российских экспертов, масштабы разногласий вышли на уровень чрезвычайной ситуации, и это нельзя недооценивать. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин назвал происходящее чрезвычайным событием. «Я не помню в практике, чтобы вот так сразу высылали 18 дипломатов довольно высокого ранга. При этом скандал на этом не закончился. На данный момент общая численность нашего посольства даже после высылки выше, чем у посольства Чехии в Москве. У них 5 дипломатов и 19 технических сотрудников – всего 24 человека. А у нас примерно 27 дипломатов и больше шестидесяти технических сотрудников», – сказал он, отметив, что к маю по требованию Праги число российского диппредставительства также составит не более 24 человек.

«Фактически работа посольства ограничена. Что могут сделать 5 дипломатов, когда работало более 100 человек? Можно предположить, что отношения с Чехией будут сводиться к нулю. Будут там сидеть дипломаты и, максимум, отвечать на звонки. А вот выдача виз, консульские услуги – все это в опасности. Это касается и чешских дипломатов здесь», – пояснил Топорнин.

«Возникнет проблема, как получить чешскую визу. Я даже не представляю, как это все будет организовано. Можно предположить, что на ближайшее время дипотношений между Россией и Чехией фактически не будет. Не видно перспективного развития событий», – констатировал он.

По словам эксперта, причины и последствия конфликта во многом лежат в экономической плоскости. «Мы знаем, что осенью состоится тендер по постройке двух новых реакторов АЭС в Дукованах. Одним из участников тендера был Росатом. АЭС была построена советскими учеными, и у Росатома были неплохие шансы заняться проектом», – отметил Топорнин.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Вадим Трухачев со своей стороны обратил внимание, что списывать действия Чехии только на Вашингтон было бы неверно.

«Внешнее влияние есть – влияние США, в частности. Но не надо сбрасывать со счетов чешские мотивы. Чехия не лишена собственной политики, а русофобия в Чехии существует более 200 лет. Это внутренняя русофобия – не американцы ее придумали и насадили. Относительно самостоятельности достаточно вспомнить, когда чехи не захотели у себя иметь американскую систему ПРО, американцы не смогли ее разместить. Там большой разброс мнений в отношении России – есть и русофилы, и русофобы. И русофобам Америка помогает, а русофилам – Россия не очень», – сказал Трухачев, отметив, что российская карта могла быть разыграна в рамках предвыборной осенней кампании в Чехии.

По мнению эксперта, Прагу «необходимо наказать». «А делать что-то надо… Надо наказывать кроной, в том числе. Может быть, отменять чартерные рейсы, сохранив регулярные. Я бы разделил Чехию и Прагу. Наказывать нужно Прагу», – подчеркнул Трухачев, и пояснил, что именно столица Чехии отличается наиболее русофобской риторикой.

Между тем, в ходе дискуссии Топорнин отметил, что такой подход выглядит спорным. «Нужно понимать, что ЕС занимает солидарную позицию. Это не комический инцидент, как иногда у нас пытаются подать в СМИ. Это очень серьезный дипломатический и инцидент. Наказать страну Евросоюза просто так не получится. Придется «воевать» со всем ЕС. Никто Чехию один на один с Россией не оставит, если мы начнем принимать какие-то жёсткие меры», – пояснил он.

При этом эксперт уточнил, что у России не так много рычагов воздействия. «Хотя я не знаю, какие жесткие меры Россия может предпринимать – товарооборот небольшой, да и наши возможности ограничены», – сказал он.

«Можно задавать вопрос: почему так долго шло расследование, почему сейчас... Там случилась неожиданная ситуация. Но был задействован известный болгарский торговец оружием Емельян Гебрев. Через Гебрева шли поставки вооружения на Донбасс. Здесь есть какая-то определённая зацепка, почему кому-то не хотелось, чтобы ракеты не добрались до Донбасса. Но они в рамках Венской конвенции не обязаны предоставлять результаты своего расследования», – добавил эксперт.

Напомним, что отношения Чехии с Россией обострились на прошлой неделе, когда Прага внезапно заявила, что за взрывами военных складов в Врбетице, которые произошли еще в 2014 году, стоят сотрудники российских спецслужб. После этого из посольства в Праге были высланы 18 российских дипломатов, а затем в качестве контрмеры, последовала высылка 20 чешских дипломатов из Москвы. Взаимное сокращение штатов диппредставительств в двух странах продолжается до сих пор.

Москва, Александра Быстрицкая

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