Чехия настаивает на массовом сокращении в посольстве РФ в Праге

Численный состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек, акцентировав внимание, что РФ не отреагировала на требование Чехии о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства.

«Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства РФ в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения. Согласно ст.11 Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства РФ в Праге на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве. Российская сторона имеет время для отъезда дипломатов до конца мая», – цитирует Кулганека РИА «Новости».

По данным МИД Чехии, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве – 5 дипломатов и 19 техслужащих.

Таким образом, из посольства РФ в Праге потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих.

Прага, Светлана Антонова

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