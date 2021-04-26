«Глубоко разочарованы»: Россия выслала помощника итальянского военного атташе

МИД РФ объявил персоной non grata помощника военного атташе при посольстве Италии в Москве. Сотруднику атташата дали сутки на выезд из страны.

Ноту о высылке иностранного гражданина вручили лично итальянскому послу в России Паскуале Терраччано. «26 апреля посол Италии в Москве был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота об объявлении «persona non grata» помощника атташе по вопросам обороны Курцио Пачифичи», – сообщили в пресс-службе российского МИД.

В министерстве отметили, что решение стало ответом на «необоснованные действия» итальянских властей, которые ранее выслали из страны военного атташе России и его помощника. Россияне уехали из Рима 1 апреля.

Власти Италии были «глубоко разочарованы» решением российского МИД. «Считаем данное решение безосновательным и несправедливым, поскольку это ответ на законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности», – цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее Румынские власти вручили послу РФ Валерию Кузьмину ноту о высылке советника военного атташе посольства России в Бухаресте Алексея Гришаева. По мнению румынского МИД, россиянин вел «действия и активность, которые идут вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года».

15 апреля США ввели новые санкции против России, в том числе выслав 10 дипломатов по подозрению в связи со спецслужбами. В знак солидарности Польша выслала трех сотрудников посольства России. Прага объявила об отправке из страны 18 российских дипломатов, а после ответных действий Москвы – еще 63 сотрудников дипмиссии.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.04.21

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