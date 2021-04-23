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Пятница, 23 апреля 2021, 13:17 мск

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МИД РФ выслал пятерых сотрудников посольства Польши

МИД РФ объявил пятерых польских дипломатов персонами нон грата. Иностранные дипломаты должны уехать из России до 15 мая, сообщили в пресс-службе министерства.

«В качестве ответной меры на провокационные действия Польши, исходя из принципа взаимности, министерство объявило «persona non grata» пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию РФ до исхода дня 15 мая 2021 года», – говорится в сообщении.

Официальный протест вручен послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому, которого вызвали в российский МИД. Высылка дипломатов стала ответом на признание персонами нон грата трех сотрудников российской дипмиссии в Польше. В министерстве отметили, что действия польских властей «под абсурдным предлогом выражения солидарности с США» стали очередным доказательством курса Варшавы на деградацию и разрушение двусторонних отношений.

Как сообщал «Новый День», 15 апреля Штаты выслали из страны 10 дипломатов из посольства России в Вашингтоне из-за подозрений в связях со спецслужбами. В тот же день власти Польши поддержали решение американских властей и объявили персонами нон грата трех сотрудников российской дипмиссии. Польский МИД заявил, что высланные россияне нарушили условия дипломатического статуса и действовали во вред Польше.

Москва, Наталья Рязанова

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