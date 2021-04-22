Посол США покинул Россию

Американский посол Джон Салливан прибил в аэропорт «Шереметьево». Пресс-секретарь американского диппредставительства Ребекка Росси подтвердила, что дипломат находится на пути в Вашингтон, передает РИА «Новости».

Как сообщается, в аэропорт приехали два джипа с номерами посольства США, из одного вышел американский посол. Не общаясь с прессой, дипломат прошёл в зал дипломатических делегаций. По данным источников, Салливан вылетел рейсом в 10:00 в Лондон.

Как сообщал «Новый День», ранее глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал послу США в Москве провести консультации с его руководством по ситуации между двумя странами на фоне новых антироссийских санкций. Салливан первоначально решительно отказался уезжать из Москвы.

Однако накануне в Госдепе подтвердили, что на этой неделе Салливан вернется в США, «чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации».

Москва, Александра Быстрицкая

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