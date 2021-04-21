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Среда, 21 апреля 2021, 17:54 мск

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Десять сотрудников дипмиссии США в России объявлены «персонами нон грата»

Сегодня десять сотрудников посольства США в Москве объявлены «персонами нон грата» – до конца дня 21 мая они должны покинуть страну. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что соответствующее требование было передано заместителю главы дипломатической миссии США в РФ Барту Горману. «Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая с.г.», – говорится в сообщении.

По информации МИД РФ, эта мера представляет собой «зеркальный» ответ на «враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных «persona non grata».

«В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля с.г. комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США», – уточнил МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

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Метки / США

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