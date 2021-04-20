Москва выслала двух болгарских дипломатов

Россия объявила о высылке из Москвы двух сотрудников посольства Болгарии. МИД РФ вручил ноту болгарскому послу Атанасу Крыстину, которого вызвали в ведомство.

«20 апреля была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова», – говорится в сообщении министерства на официальном сайте.

МИД отвел болгарским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть территорию России. В министерстве отметили, что решение о высылке стало ответом на «ничем не мотивированное» аналогичное решение в отношении двух сотрудников посольства РФ в Софии.

Как сообщал «Новый День», в конце марта власти Болгарии передали российскому послу Элеоноре Митрофановой требование отозвать из страны Александра Зинкина и Максима Рыбкина, которых заподозрили в получении секретных документов НАТО. Тогда МИД РФ уведомил, что оставляет за собой право на ответные меры.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

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