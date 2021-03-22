Дело «резидент»: София не передумала высылать российских дипломатов

Послу РФ в Болгарии Элеоноре Митрофановой передана нота с требованием отзыва двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом, передает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское телевидение.
Речь идет о сотрудниках российской внешней разведки Александре Зинкине и Максиме Рыбкине, которые якобы получали документы с грифом «НАТО – секретно». Сообщается, что существуют некие оперативные данные о частых встречах их супруг Елены Зинкиной и Евгении Сафроновой с супругой Ивана Илиева, проходящего по делу как «резидент».
В рамках расследования болгарские спецслужбы установили, что двое граждан России вели в Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, утверждает телеканал.
Российская сторона считает необоснованным решение о высылке из Болгарии двух российских дипломатов и оставляет за собой право на ответные меры.
София, служба информации РИА «Новый День»
София. Другие новости 22.03.21
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