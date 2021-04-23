МИД РФ посоветовал дипломатам из Прибалтики паковать вещи

Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала странам Прибалтики ответные меры на высылку российских дипломатов. Она посоветовала выбрать, кто из сотрудников посольств Эстонии, Литвы и Латвии в ближайшее время покинет Россию.

«В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи», – цитирует Захарову ТАСС.

Власти прибалтийских стран заявили о солидарности с Чехией. Латвия и Эстония в пятницу днем выслали в Москву по одному сотруднику российских дипмиссий. Литва решила выслать двух дипломатов МИД России.

Накануне Словакия объявила о высылке трех сотрудников российского посольства в знак солидарности с Прагой.

Кризис в отношениях Москвы и Праги начался 18 апреля с высылки 18 сотрудников посольства России. Власти Чехии обвинив их в том, что они были сотрудниками российских спецслужб. На этот демарш российский МИД ответил высылкой 20 чешских дипломатов. 22 апреля Чехия заявила о массовом сокращении штата посольства России в Праге.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.04.21

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