Война дипломатов – посла Венгрии в Киеве приглашают для разговора в МИД

Новый пятнадцатилетний контракт Будапешта с Газпромом на поставку газа в обход Украины вызвал дипломатический скандал. Как ранее сообщал «Новый День», МИД Венгрии, возмущенный заявления украинской стороны о недружественных поступках Будапешта и угрозах подачи жалоб в Еврокомиссию, вызвал для переговоров посла Украины. Но, как выяснилось, подобную меру к диппредставителю Венгрии намерены применить и в Киеве. Посла Иштвана Ийдярто пригласили в МИД Украины для разговора, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

Он также подтвердил, что МИД Венгрии вызывает украинского посла Любовь Непоп в Будапеште из-за ситуации вокруг этого контракта.

«Могу подтвердить вызов украинского посла в Будапеште. МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с» Газпромом «наносит серьезный удар украинский-венгерским отношениям ", – подчеркнул Николенко.

По словам представителя МИД, «Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов».

Как уже писал «Новый День», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также заявил, что МИД Венгрии вызывает украинского посла из-за спора о соглашении Будапешта с Газпромом.

Венгрия же считает себя полностью правой в сложившейся ситуации и категорически не принимает претензий Украины по поводу договора с Газпромом.

Киев, Едена Васильева

Киев. Другие новости 28.09.21

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