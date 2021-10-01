В Париже откроют площадь в честь обезглавленного чеченцем профессора Самюэля Пати

В Париже откроется площадь имени Самюэля Пати, профессора, которого обезглавил чеченец 16 октября 2020 года. Проект уже готов к реализации. На открытие приглашены родственники убитого, а также министр национального образования Жан-Мишель Бланкер и президент Эммануэль Макрон. Площадь откроют 12 октября.

Расположенная напротив Hôtel de Cluny, в котором находится Национальный музей средневековья, напротив старейшего и самого известного университета Франции, площадь до сих пор была названа в честь Поля Пенлеве, математика и политика начала двадцатого века, сообщает «Фигаро». Старое название места также не будет утрачено, отмечают в мэрии Парижа – ведь оба – и Пати, и Пенлеве – связаны с образованием, знаниями, ценностями Пятой республики и светскости.

Обезглавливание 47-летнего Самуэля Пати произошло 16 октября 2020 года возле колледжа в Конфлан-Сент-Онорин (Ивелин), где он работал. Убийство совершил Абдуллах Анзоров, который обвинил преподавателя в том, что он показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда, оскорбляя, тем самым, чувства мусульман. Преступление вызвало широкий общественный резонанс во Франции и за ее пределами.

«Фигаро» отмечает также, что в июле этого года детский сад в небольшом городке Кап-д'Ай на Ривьере был переименован в честь Самуэля Пати, несмотря на сопротивление родителей, опасавшихся, что это заведение станет мишенью для экзальтированных мусульман.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 01.10.21

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