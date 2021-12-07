В британский парламент вызывают полицию с собаками – там кто-то активно употребляет кокаин и марихуану

Спикер парламента Великобритании Линдси Хойл вызывает на работу полицию. Причина в растущем количестве доказательств употребления марихуаны и кокаина в здании законодательного органа. По данным Sunday Times, один из бывших депутатов платил своему дилеру из парламентских отчислений и несколько раз предлагал своим коллегам наркотики.

«Сообщения о злоупотреблении психоактивными веществами, о которых сообщает «Санди Таймс», вызывают серьезное беспокойство, и я обращусь в столичную полицию на следующей неделе», – рассказал Sky News спикер палаты представителей.

По словам Хойла, полицейские должны прибыть в Вестминстерский дворец с собаками, обученными искать наркотики.

«Я ожидаю, что правоохранительные органы будут компетенты и эффективны», – сказал Хойл, добавив, что, при необходимости, его коллеги могут получить профессиональную помощь в борьбе с зависимостями.

Ситуация в парламенте довольно неоднозначна

Например, репортеры «Санди Таймс» сообщили о бывшем депутате, который внес своего наркоторговца в парламентскую ведомость, назвав его офисным служащим. Тот же бывший депутат, якобы, и сам приторговывал наркотиками.

Кроме того, есть официальные данные о том, что по крайней мере один помощник парламентария был уволен из парламента за нюхание кокаина на рабочем месте. В прошлом месяце персонал парламента также получил несколько жалоб на сильных запах марихуаны в здании.

В то же время выяснилось, что в прошлом году около парламента за хранение наркотиков были задержаны 15 человек, в том числе двое торговцев.

The Sunday Times также сообщила, что мазки показали кокаин в 11 из 12 протестированных туалетов. Только обладатели парламентских пропусков имеют доступ к некоторым из этих туалетов, поэтому в данном случае сваливать вину на посетителей парламента не представляется возможным.

«Кокаиновые туалеты», якобы, находились возле офисов премьер-министра Бориса Джонсона и министра внутренних дел Прити Патель, пишет Sky News.

Лондон, Елена Васильева

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