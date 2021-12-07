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Лондон выделит 300 млн фунтов на борьбу с наркотиками после кокаинового скандала в парламенте

Фото: www.instagram.com/borisjohnsonuk/

Скандал с наркотиками, следы которых были найдены в британском парламенте, принял новый оборот. Премьер Борис Джонсон пообещал выделить на борьбу с распространителями запрещенных веществ 300 млн фунтов стерлингов.

Чтобы продемонстрировать всю серьезность своих намерений, британский премьер облачился в полицейскую форму и принял участие в спецоперации. Происходящее сняли на видео и опубликовали в Instagram.

«Правительство понимает, что наркобизнес наносит серьезный урон. Я считаю, что это отвратительно, и нам нужно с этим бороться. Мы усиливаем нашу кампанию против распространителей наркотиков», – заявил Джонсон.

Грандиозный скандал разразился в Великобритании накануне. Дело в том, что проверка, проведенная в Вестминстерском дворце, показала наличие наркотиков в уборных парламента. Следы кокаина и марихуаны обнаружили в 11 туалетах из 12, участвовавших в проверке. Кстати, ранее сам Джонсон признавался, что в молодости иногда употреблял запрещенные вещества.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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