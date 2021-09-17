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Пятница, 17 сентября 2021, 12:28 мск

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В Вестминстерском дворце разит перегаром: британских депутатов уличили в пьянстве на рабочем месте

Депутаты британского парламента часто употребляют алкоголь на рабочем месте и принимают законы в нетрезвом состоянии. Об этом заявила бывший министр Великобритании по делам спорта и гражданского общества Трэйси Крауч.

По ее словам, от многих парламентариев «разит перегаром» в здании парламента Великобритании. Крауч знает об этом не понаслышке, так как сама бывала в барах на территории Вестминстерского дворца.

«Не то чтобы я борюсь за какие-то высокие принципы в отношении распития алкоголя в парламенте. Просто меня расстроило, разочаровало число людей, которые проходят через коридоры для голосования и от которых разит перегаром. Не очень приятная обстановка», – сказала экс-министр в интервью телеканалу WION.

При этом Крауч подчеркнула, что по большей части старалась не употреблять алкоголь в парламенте. Она напомнила, что в кабмин ее назначили не спросив согласия, поэтому впоследствии она отказалась от своего поста.

Лондон, Зоя Осколкова

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