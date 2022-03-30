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В Вашингтоне изучат слова конгрессмена о наркотиках и участии сенаторов в оргиях

Капитолий, фото: официальный сайт сената США

Республиканцы палаты представителей США проводят внутреннюю проверку после слов однопартийца Мэдисона Коуторна. Конгрессмен заявил, что регулярно получает приглашения от коллег принять участие в оргиях. Политик также рассказал о случаях употребления наркотиков членами Конгресса.

26-летний Коуторн поделился информациях о нарушениях закона в рамках подкаста. Ранее вопрос о наркотических веществах и секс-вечеринках уже поднимался во время конференции республиканцев в Палате представителей, сообщает Politico.

Коуторн же заявил, что после переезда в округ Колумбия регулярно получает подобные приглашения от своих коллег.

«Я смотрю на всех этих людей, на многих из них я равнялся всю свою жизнь. Я всегда обращал внимание на политику. А потом мне говорят: эй, мы собираемся устроить что-то вроде секс-тусовки в одном из наших домов, ты должен прийти. А потом ты понимаешь, что они просят тебя прийти на оргию», – рассказал конгрессмен.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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