Франция рассматривает сценарий прекращения поставок российского газа

Франция предусмотрела все сценарии, в том числе тот, при котором Россия прекратит поставки газа в Европу. Такое заявление сделал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.

Как отметил министр, такой сценарий стал бы катастрофическим, но он рассматривается в числе других.

Напомним, накануне президенты России и Франции в ходе телефонного разговора обсудили, в том числе, оплату за российский газ. Россия действительно требует, чтобы оплата счетов производилась в рублях, чтобы обойти западные санкции, пишет французская пресса. Французский лидер Эммануэль Макрон остался на своей позиции, объяснив российскому коллеге Владимиру Путину, что это невозможно.

Тем временем в Германии активировали чрезвычайный план, разработанный на случай прекращения поставок российского газа. Берлин по-прежнему отказывается переводить в рубли расчеты за голубое топливо.

Париж, Наталья Петрова

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