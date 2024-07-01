Кто бы ни победил, отношение к России не изменится: политолог о выборах в парламент Франции

Во Франции 30 июня прошел первый тур парламентских выборов, который показал, что граждане больше доверяют партии Марин Ле Пен, чем Эммануэля Макрона. Избиратели недовольны растущими ценами, мигрантами, тратами бюджетных средств на войну на Украине. Однако, по мнению политологов, результаты выборов все равно не могут значительно повлиять на внешнюю политику Франции.

«Выборы сначала в Европарламент, а затем в парламент республики показали, что в этой стране примерно половина политически активных избирателей – нормальные люди, которые хотят нормальной жизни, – говорит, в частности, политобозреватель Андрей Перла. – Им не нравится засилье мигрантов и идеология мультикультурализма, им не нравится, что Францию втягивают в чужую для нее, ненужную ей войну с Россией, им не нравится, что деньги национальной экономики утекают в Брюссель и тратятся на военную агрессию НАТО. Им не нравится, что им, в конечном итоге, не разрешают быть французами, иметь нормальные семьи и т. д. Эти люди голосуют против всего того, что им не нравится и у них, как им кажется, есть политическое представительство – это национальный фронт и это политики Ле Пен и Барделла.

Проблема в том, что это политическое представительство – обман почтеннейшей публики. По мере того, как Ле Пен приходит от популярности к реальной власти, она ведет себя все меньше как политик-нонконформист и все больше как «системный» французский и европейский политик. Каждый мог видеть, как она аплодировала Зеленскому – это было необходимо, чтобы не считаться «путинской», а считаться «нормальной» с точки зрения нынешней Европы. Ле Пен, возможно, сформирует правительство Франции (для этого надо объединиться с республиканцами, ничего невозможного в этом нет) с премьером Барделла. Это правительство, наверное, будет бороться с нынешним президентом Макроном. Может быть, даже запретит отправлять на Украину французских солдат. Но это максимум, на что мы можем рассчитывать: потому что если Ле Пен позволит себе больше – ей не позволят больше быть во главе страны.

Демократия – это фасад политической системы современного запада. Даже не просто фасад, а театральная декорация. А за этой декорацией – политическая машина, которая на самом деле управляет странами запада и которой совершенно все равно, как зовут следующего премьер-министра и что он говорит избирателям. А вот война с Россией – это несущая конструкция, если ее убрать, все единство Европы развалится. Поэтому никакие выборы не заставят настоящих правителей Европы от этой войны отказаться».

Политолог Павел Данилин пишет: «Даже не надейтесь, что победа партии Ле Пен изменит политику Франции по отношению к России. Ле Пен сама уже показала, что готова прогибаться, когда поддержала Зеленского и Украину в конфликте. Весь ее нонконформизм заключается только в обещании «не направлять французов воевать против русских».

Но, если честно, я бы и этому обещанию верить не стал бы, памятуя какие в свое время Шольц давал обещания, и какие авансы Мелони раздавались. Более того, скажу вам по секрету, что сама победа Ле Пен стала возможной именно потому, что она показала, что готова быть такой же конформистской и соглашательской проамериканской и пробрюссельской прокладкой между недовольными французами и евроатлантическими институтами неолиберального мира».

Париж, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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