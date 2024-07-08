Итоги парламентских выборов во Франции: страну ждут три года раздрая

Во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Первое место досталось крайне левым во главе с Меланшоном, второе – партии президента Эммануэля Макрона. Крайне правая Марин Ле Пен в этот раз проиграла. По мнению политологов, такой итог закономерен, а Францию теперь ждут непростые времена.

Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале «Политджойстик» пишет: «Идеальный для нас результат выборов в парламент Франции. Никто не победил. Ни Макрон, ни Марин Ле Пен, ни левые, ни правые. Всем, чтобы создать большинство, назначить премьера и министров, надо создавать коалиции. Это примерно то, что есть в ФРГ – светофорное правительство, то есть из представителей трех партий. Поэтому канцлер Шольц терпит глупую мининодел Бербок. Что это значит? Бардак и непропорциональные действия. Любое решение Макрона сейчас будет восприниматься через выборы президента Франции, в которых Макрон принять участие не сможет (второй срок). А это 27-й год. То есть, три года раздрая во власти Франции. Чем больше ада в европейских странах – тем проще нам решать свои задачи».

Политический обозреватель Андрей Перла отмечает, что Марин Ле Пен и не рассчитывала на победу: «Марина Ивановна выборы во Франции проиграла? Наверняка выпила шампанского по этому поводу. Ответственности никакой, треть избирателей по-прежнему при ней, можно продолжать получать удовольствие. Запад. «Управляемая демократия», она же «демократия институтов». Очень выгодно в такой системе работать страшилой. Соломенным чучелом, не настоящим монстром. Очень глупо верить в то, что соломенное чучело может однажды прийти к реальной власти и начать воплощать в жизнь свои потешные «правые» лозунги. Но избиратели верят. И сама система как бы верит. И яростно борется со страшилой, пока решения о том, как жить стране, принимают совсем никем не избранные, очень серьезные, совершенно анонимные люди».

Политолог Павел Данилин считает, что называть произошедшее во Франции победой Макрона не стоит. «Суть для Макрона – получившего копейки в процентах – вновь обрести подвешенный парламент. И замазать Меланшона в своей евробюрократической позиции. Что до Ле Пен, то французам в очередной раз показали, что не имеет значения, как кто голосует, имеет значение, против кого дружат. Словом, Макрон проиграл, но получил возможность составить коалицию с леваками или же заманить леваков в ловушку центризма против Реюньона Ле Пен. Также проиграла французская демократия. Как обычно».

Как уже писал «Новый День», в первом туре французских выборов партия Марин Ле Пен получила больше голосов, чем партия Эммануэля Макрона. Это значит, что избиратели недовольны растущими ценами, мигрантами, тратами бюджетных средств на войну на Украине. Однако, по мнению политологов, никакие результаты выборов все равно не могут значительно повлиять на внешнюю политику Франции и ее отношение к России.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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