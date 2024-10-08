Шольц готов о чем-то поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам источник в правительстве ФРГ.

«Для него (Шольца – прим. ТАСС) это (разговор с Путиным – прим. ТАСС) не является табу. Он все это подчиняет цели положить конец войне», – отметили в кабмине. «Он (Шольц – прим. ТАСС) этого не исключает, и я хочу это еще раз подтвердить», – добавил источник.

В то же время в правительстве уточнили, что канцлер будет готов связаться с Путиным, если для такого разговора настанет «правильный момент», нужно будет направить «ясный сигнал» или возникнет «конкретный вопрос».

Напомним, что ранее в СМИ была утечка о том, что Олаф Шольц, якобы, готов выступить в новом амплуа – миротворца. Он хотел бы прекратить конфликт на Украине и стать «канцлером мира».

Как указали журналисты, на подобное решение политика повлияли сокрушительные результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, а также слухи о его возможной отставке: таким планом он может спасти себя из проблемной ситуации.

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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