В Еврокомиссии отреагировали на украинскую атаку по станции «Турецкого потока»

В Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией после атаки ВСУ на компрессорную станцию «Турецкого потока» в Краснодарском крае.

Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила на брифинге, что Брюссель пока не контактировал по этой теме с украинской стороной, но следит за ситуацией.

Она также выразила обеспокоенность после удара Украины по станции «Турецкого потока». «По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность», – цитирует Итконен РИА «Новости».

11 января украинские военные атаковали с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. По данным Минобороны РФ, ВСУ запустили девять боевых БПЛА. Все дроны были сбиты средствами ПВО.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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