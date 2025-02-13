Страны ЕС потребовали от США участия в переговорах по Украине

Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина выступили с совместным заявлением с требованием участия Европы в любых переговорах по Украине.

«Мы с нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

По мнению его авторов, «Украине должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности». «Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для надежной трансатлантической безопасности», – отмечается в заявлении.

Также страны ЕС заявили о готовности усилить поддержку Украины и пообещали «защищать ее независимость, суверенитет и территориальную целостность». «Мы разделяем цель продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. Мир, который гарантирует интересы Украины и наши собственные», – говорится в документе.

Напомним, накануне Трамп и Путин провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого договорились о личной встрече и немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Президент США отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе главу киевского режима Владимира Зеленского.

По информации агентства Блумберг, ключевые союзники США в Европе ошеломлены тем, что их заранее не предупредили о телефонных переговорах Трампа и Путина. Еще один европейский сторонник Украины назвал действия Трампа «предательством», выразив мнение, что США, якобы, «уступают» ключевым требованиям России еще до начала переговоров, говорится в публикации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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