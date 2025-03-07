Мелони предложила распространить на Украину статью о коллективной обороне НАТО

Пятая статья устава НАТО о коллективной обороне должна быть распространена на Украину, но без предоставления стране членства в альянсе. С такой инициативой выступила премьер-министр Италия Джорджа Мелони по завершении внеочередного саммита ЕС по обороне в Брюсселе.

Напомним, статья 5 устава военного блока о коллективной безопасности подразумевает, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех участников альянса.

При этом Мелони отвергла идею об отправке на Украину военных из Европы. «По поводу отправки европейских войск я в сильной растерянности, я считаю это неэффективным и очень сложным», – приводит слова политика РИА «Новости».

Премьер-министр добавила, что справедливый мир требует четких гарантий безопасности, которые находятся в рамках НАТО.

«Нам нужно подумать о более долгосрочных решениях. Другой вопрос – это миротворческие миссии ООН, но это совсем другой вопрос, потому что они вмешиваются, когда мирный процесс уже начался, а это не то предложение, которое обсуждается в эти часы», – сказала Мелони

Премьер полагает, что в этом случае существенно более эффективным было бы применение статьи о коллективной обороне альянса. «Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», – подчеркнула Мелони.

Ранее премьер Италии заявила, что Рим не поддерживает предложение президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера направить итальянские войска на Украину в случае развертывания европейского миротворческого контингента. По ее мнению, реализация этого предложения ознаменует «позицию невозврата» в отношениях с Россией и правительством США.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит компромиссы по вопросу размещения европейских миротворцев на Украине. «Это будет означать… уже не якобы гибридное, а уже прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно», – заявил министр.

Рим, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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