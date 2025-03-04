Италия отказала Парижу и Лондону в отправке своих военных на Украину

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что отвергла предложение президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера направить итальянские войска на Украину в случае развертывания европейского миротворческого контингента.

По ее словам, Италия высказала свои сомнения относительно инициативы отправить европейских военных на территорию Украины. «Считаю это трудноосуществимой идеей с неочевидной результативностью, поэтому мы отказались от участия», – пояснила Мелони в эфире телеканалу Rai1.

Итальянский премьер полагает, что реализация этого предложения ознаменует «позицию невозврата» в отношениях с Россией и правительством США, передает RT.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия выразили готовность отправить свои войска на Украину для обеспечения режима прекращения огня при условии поддержки со стороны США. Об этом заявлял министр финансов Франции Эрик Ломбар.

До этого пррезидент США Дональд Трамп говорил о необходимости размещения на Украине миротворческих сил, но в приемлемой для всех сторон форме. Позднее он выразил готовность поддержать европейские страны в случае развертывания их миротворцев на территории Украины. Однако Трамп подчеркнул, что за оказание помощи Украине в будущем должна отвечать Европа, а не США.

В России считают неприемлемым появление на Украине иностранного контингента из стран НАТО. Такую позицию озвучил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, российские власти не рассматривают никаких подобных вариантов. Министр считает, что такой подход, навязываемый европейцами, нацелен на «разогрев конфликта».

Рим, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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