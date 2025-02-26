Франция, Великобритания и ФРГ готовы отправить войска на Украину при одном условии

Ряд стран Европы выразили готовность отправить свои войска на Украину для обеспечения прекращения огня, но для этого шага необходима поддержка со стороны США. Об этом министр финансов Франции Эрик Ломбар в интервью Bloomberg TV.

«Мы начали технические дискуссии по Украине. Есть общее согласие, что для гарантирования режима прекращения огня на Украину надо будет направить европейских солдат», – сказал глава французского минфина. По его словам, Великобритания, Германия и Франция готовы к этому, «другие страны ЕС также внесут свой вклад».

По утверждению министра, президент США Дональд Трамп согласен оказать поддержку режиму прекращения огня на Украине, но не уточнил, какие конкретные меры может предпринять Вашингтон, передает ТАСС.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта не предполагает обязательств США по военной поддержке Киева в случае возобновления боевых действий или отправке военных на Украину.

По сведениям издания, в беседе с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на том, что США должны оказать поддержку силам, которые Лондон и Париж намерены направить на Украину при урегулировании конфликта. Источник отметил, что Трамп был открыт этой идее, и французский лидер покинул Белый дом, считая, что достиг взаимопонимания с американским лидером.

«Хотя Макрон считает, что у него есть взаимопонимание с Трампом, представитель Белого дома заявил, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, не будет включать в себя гарантии будущей помощи в боевых действиях или какие-либо обязательства по отправке американских военнослужащих в регион», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

Ранее президент США заявил о необходимости размещения на Украине миротворческих сил, но в приемлемой для всех сторон форме. Трамп добавил, что за оказание помощи Украине в будущем должна отвечать Европа, а не США, передает Reuters.

Напомним, 18 февраля глава МИД России Сергей Лавров озвучил позицию касательно размещения на Украине миротворцев из Европы. Он назвал неприемлемым для России появление на Украине иностранного контингента из стран НАТО. «Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом ЕС или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам неприемлемо», – сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде. В Кремле заявили, что им нечего добавить к этому заявлению Лаврова.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube