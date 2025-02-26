Москва отвергла миротворцев ЕС и заморозку украинского конфликта по линии фронта

Глава МИД России Сергей Лавров отверг заморозку конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения, так как это, по его словам, противоречит Конституции РФ. Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам своего визита в Катар.

«Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели – снова накачать Украину оружием. Некоторые говорят, были идеи «давайте оставим линию соприкосновения – это российская, а это украинская». Во-первых, такого не будет. У нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. Во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов. Там тоже остаются люди, которые разговаривают на русском и хотят сохранить традиции своих предков», – сказал Лавров.

Также глава МИД РФ затронул тему возможного размещения на Украине миротворцев из стран Евросоюза, которая проталкивается Парижем и Лондоном. По его словам, российские власти не рассматривают никаких подобных вариантов. Лавров считает, что такой подход, навязываемый европейцам, нацелен на «разогрев конфликта».

«Не знаю, что там Макрон говорил, он свою роль играл не очень убедительно в Вашингтоне, но президент Трамп, когда на пресс-конференции эта тема была затронута, как я читал, сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон. Ну, видимо, имея в виду нас и Украину. Нас никто об этом не спрашивает», – заявил министр.

«Подход, который навязывается европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, он нацелен опять на то, чтобы конфликт разогревать и дальше», – подчеркнул он.

«Такими простенькими механическими штучками как размещение войск не отделаться, надо говорить о первопричинах», – резюмировал Лавров.

Ранее Лавров исключил возможность территориальных уступок Украине в процессе урегулирования конфликта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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