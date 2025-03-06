«Этого допустить нельзя»: Москва отвергла компромиссы в вопросе размещения войск из Европы на Украине

Россия не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских миротворцев на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. По его словам, Москва расценивает такой шаг как прямое вовлечение стран НАТО в войну против России.

«Место для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо», – заявил министр.

Москва будет рассматривать присутствие европейских войск на украинской территории «точно так же, как рассматривала потенциальное присутствие НАТО на Украине», – подчеркнул Лавров.

По его словам, российская сторона «категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями». «Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а уже прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно», – заявил министр.

Глава МИД РФ упомянул про план Франции и Британии, который предлагает «приостановить на месяц боевые действия как минимум в воздухе, на море и в отношении объектов энергетики». «И за этот месяц развернуть там вот эти вот войска параллельно с согласованием условий мира, то если ты ввел войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаешь факты на земле», – указал Лавров. Ранее министр неоднократно заявлял, что в Москве считают неприемлемым появление на Украине войск из стран НАТО. Лавров указывал, что такой подход, навязываемый европейцами, нацелен на «разогрев конфликта».

Также глава МИД РФ высказался о ядерной риторике президента Франции Эммануэля Макрона. По его словавм, она представляет угрозу для России. «Если он (Макрон – прим. ред.) нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», – подчеркнул Лавров (цитата по «Прайм»).

Слова Макрона о якобы подготовке Россией «войны» против Франции и Европы он назвал «неумными обвинениями», напомнив, что президент РФ Владимир Путин называл такие высказывания чушью. «России необходимо устранить первопричины той ситуации, которую Запад создал на Украине для подавления, для ведения войны против Российской Федерации», – подчеркнул Лавров.

5 марта Макрон выступил с телеобращением к нации, в котором заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы на годы вперед. Он также заявил, что решил инициировать обсуждение вопроса об использовании французского ядерного оружия для «защиты наших союзников на Европейском континенте». В Кремле назвали эти заявления «очень и очень конфронтационными».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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