Европа выделила Украине еще 1 млрд евро за счет замороженных активов РФ

Европейская комиссия выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита «Большой семерки» (G7) с погашением из доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Суммарно Украина подобным образом уже получила 4 млрд евро. Всего ЕС обязался предоставить Киеву порядка 18 млрдевро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 млрд евро, передает «Прайм».

Ранее Совет Евросоюза согласовал выделение Украине очередного транша макрофинансовой помощи на 3,5 млр евро, обещанного ранее Еврокомиссией

Напомним, в конце прошлого года Украина получила первый миллиард долларов из США из доходов от замороженных российских активов в рамках инициативы G7.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube