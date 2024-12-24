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Вторник, 24 декабря 2024, 19:57 мск

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Киев получил первый миллиард долларов из доходов от замороженных активов России

На счета украинского правительства поступил первый миллиард долларов из США из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

«Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7», – уточнил премьер-министр Украины.

При этом Шмыгаль выразил надежду, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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