СМИ раскрыли возможное содержание 17-го пакета санкций против России

Еврокомиссия может уже во вторник, 6 мая, представить 17-й пакет антироссийских санкций. Об этом издание Politico, ссылаясь на пять неназванных дипломатов ЕС.

В новый пакет ограничений войдут как физические лица, так и компании. В «черный» список также попадет больше танкеров так называемого «теневого» флота России, отмечается в публикации. На сегодняшний день под санкциями Евросоюза находятся 153 судна.

При этом в санкционный пакет не будут включены новые товары из-за «сопротивления [европейских] столиц», пишет издание.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен в мае утвердить 17-й пакет санкций против РФ. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас анонсировала введение новых ограничений в отношении «теневого» российского флота.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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