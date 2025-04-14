ЕС готов в мае утвердить новый пакет санкций против России

Европейский союз рассчитывает в мае утвердить 17-й пакет санкций против РФ. Как сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, ограничения будут касаться, в том числе, так называемого «теневого» российского флота.

«Мы сейчас обсуждаем 17-й пакет санкций против России, включая «теневой флот» и другие элементы…» – цитирует ее слова РИА «Новости».

Ранее источники в ЕС не исключали, что в связи с попытками урегулирования конфликта на Украине новый пакет санкций против России может быть введен позже.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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