«Очевидное мошенничество»: Орбан разнес план ЕС запретить газ из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал откровенным мошенничеством попытки Еврокомиссии полностью запретить поставки газа из России не санкциями, а в качестве торговой меры. Об этом венгерский премьер заявил в утренней программе радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

По его словам, настойчиво продвигаемый план Брюсселя носит чисто политический характер и поэтому может быть принят только на основе консенсуса.

Орбан напомнил, что до сих пор европейские санкции против России принимались только с общего согласия всех членов ЕС, а Венгрия, Словакия и Чехия добились для себя отмены ряда запретов в поставках нефти и газа из РФ.

«Теперь они хотят это у нас отнять, заявляя, что речь идет не о санкциях, а о мерах в торговле. Это очевидное мошенничество. Это позор с точки зрения верховенства закона», – убежден глава правительства.

Орбан подчеркнул, что Венгрия будет бороться против плана Еврокомиссии, который вызовет рост цен на энергоносители. Если страна не сможет покупать российский газ, то коммунальные платежи венгерских семей увеличатся в 2,5 раза, предупредил он.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия (ЕК) презентовала план по запрету странам Европейского союза импортировать газ из России к концу 2027 года. Отмечалось, что противникам такого решения в ЕС не получится воспользоваться правом вето. Накануне биржевые цены на газ в Европе взлетели на 8%, приблизившись к отметке в $500 за тысячу кубометров.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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