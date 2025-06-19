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Четверг, 19 июня 2025, 22:10 мск

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В Европе резко подорожал газ

Фото: pixabay

Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 8%, приблизившись к отметке в $500 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9:00 мск у отметки в $466,6 за тысячу кубометров (+1,5%). Ценовой максимум составил $496,6 (+8%). Последние фьючерсы торговались по $491,9 (+7%), уточняет «Прайм».

По итогам прошлого года средняя стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила $386,5, что на 16,3% ниже, чем годом ранее.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия (ЕК) презентовала план по запрету странам Европейского союза осуществлять закупки газа в России к концу 2027 года. Противникам такого решения в ЕС не получится воспользоваться правом вето.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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