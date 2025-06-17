Без права вето: Еврокомиссия представила план запрета на газ из России

Еврокомиссия (ЕК) разработала план по запрету странам Европейского союза осуществлять закупки газа в России к концу 2027 года. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, противникам такого решения в ЕС не получится воспользоваться правом вето.

«Наше предложение означает – больше никакого российского топлива на нашем рынке с конца 2027 года. Краткосрочные контракты будут запрещены с 2026 года, долгосрочные должны прекратиться до конца 2027 года», – цитирует его заявление ТАСС.

Йоргенсен пояснил, что Еврокомиссия намерена создать механизмы для защиты запрета от обхода странами ЕС. «Чем меньше российского газа на европейском рынке, тем мы свободнее и сильнее», – подчеркнул он.

При этом ЕК планирует провести этот запрет не как внешнеполитическое решение, а как торговую норму, что позволяет утвердить его квалифицированным большинством в Совете ЕС, лишая страны сообщества права вето при голосовании.

Представитель Еврокомиссии обратил внимание, что запрет на поставки российского газа для стран Евросоюза останется в силе вне зависимости от того, будет или нет мир на Украине. «Это не санкции, поэтому этот запрет останется в силе вне зависимости от того, будет или нет мир на Украине», – заявил он.

В этой ситуации Еврокомиссия требует от стран ЕС разрывать долгосрочные контракты на поставки газа с Россией на основании принципа «форс-мажора», чтобы избежать штрафных санкций.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube