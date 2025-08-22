Венгрия и Словакия требуют от Еврокомиссии заставить Украину прекратить удары по «Дружбе»

Венгрия и Словакия направили обращение в Еврокомиссию с призывом заставить Украину прекратить атаки на нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу. Соответствующее совместное письмо направили в Брюссель министры иностранных дел Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что работа этого нефтепровода критически важна для стабильного обеспечения их стран нефтью, передает Reuters.

Министры заявили, что в результате нового удара ВСУ по инфраструктуре «Дружбы» в ночь на 22 августа перекачка нефти в Венгрию и Словакию может быть остановлена как минимум на пять дней.

Ранее сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся украинской атаке на российско-белорусской границе, что привело к приостановке поставок сырья. Он подчеркнул, что это уже третья атака за короткий период времени и счел происходящее как попытку втянуть Будапешт в украинский конфликт.

По данным военкоров, украинские дроны сегодня ночью атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» в Унече Брянской области.

Позднее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли комбинированный удар с применением РСЗО HIMARS и ударных беспилотников по «объекту топливной инфраструктуры в Унечском районе». В результате атаки начался пожар, который уже ликвидировали, уточнил он.

