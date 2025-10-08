Урсула фон дер Ляйен призвала Европу перенимать у Украины эффективные методы борьбы с русским беспилотниками в небе. Такое заявление она сделала в Страсбурге. По словам еврочиновницы, ЕС должен показать России свое единство и «сдержать» Владимира Путина с помощью «стены против беспилотников».

«Европа должна отреагировать на гибридную войну, развязанную Россией… В европейском небе происходит что-то новое и опасное… Мы должны не только реагировать, мы должны сдерживать. Потому что, если мы будем медлить с действиями, серая зона будет только расширяться», – предупредила она, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге.

Говоря «о полётах беспилотников над стратегически важными объектами в Бельгии, Польше, Румынии, Дании и Германии, а также о перерезанных подводных кабелях и вредоносных кампаниях влияния во время выборов», она подчеркнула, что это не могут быть «единичные акты преследования». «Два инцидента могут быть совпадением. Но три, пять, десять? Это скрытые кампании против Европы» – пояснила ход своих мыслей фон дер Ляйен.

Отметим, что принадлежность РФ беспилотников, которые на прошлой неделе появлялись в небе ЕС, до сих пор никто не доказал. Европейцы пока смогли установить, что в Мюнхене БПЛА запускал местный оператор-любитель. Расследования по другим случаям продолжаются. Владимир Путин на заседании Валдайского клуба сообщил, что у военных России нет БПЛА, которые способны долететь до Лиисабона. И в шутку пообещал больше в небе ЕС «не летать». Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес России, отметил, что в ЕС все уже привыкли во всем винить Россию.

Фон дер Ляйен тезис Кремля еще раз подтвердила 8 октября в Страсбурге. По ее словам, необходимо вернуться к идее «антидронной стены» которую она выдвинула месяц назад, посчитав ее необходимым ответом на реалии современной войны. Эту идею уже зло высмеял Макрон – президент Франции поинтересовался у фон дер Ляйен, помогла ли Украине такая стена или помогает ли «Железный купол» улавливать все ракеты и БПЛА, которые летят время от времени на Израиль.

Но фон дер Ляйен настаивает на своем: она призвала к созданию доступной системы «быстрого обнаружения, быстрого перехвата и, при необходимости, быстрой нейтрализации», подчеркнув, что Европе есть чему поучиться у Украины в этом вопросе.

И продолжила: Украина, которой почти каждую ночь приходится перехватывать сотни беспилотников, запускаемых Россией по ее территории, является одной из немногих европейских стран, производящих противодроновые беспилотники, которые намного экономичнее ракет или истребителей.

Отметим, что Минобороны Украины ежедневно отчитывается об успешных сбитиях российских БПЛА и ракет. Иногда таких воздушных целей оказывается в сводках даже больше, чем запускается с российской стороны, что красноречиво говорит о качестве и достоверности информирования со стороны Минобороны Украины.

Страсбург, Елена Васильева

