Песков – в Европе привыкли во всем обвинять Россию

В Москве не признают обвинений Европы в нарушении своего воздушного пространства. В частности, речь идет о необычной беспилотной активности в небе ряда городов ЕС. На прошлой неделе неизвестные БПЛА, даже численность которых никто не смог точно установить, кружили над аэропортами и военными объектами в Дании, Норвегии, Германии и Бельгии. Политики ЕС, тем не менее, поспешили во всем обвинить Россию.

«В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию. Делают они это все всегда безосновательно, огульно. Так к этим обвинениям мы и относимся», – прокомментировал обвинения в ходе брифинга со СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее писал «Новый День», 3 октября неопознанные БПЛА летали над Германией и Бельгией.

Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» отверг обвинения европейцев по поводу БПЛА, и пошутил, что «он так делать больше не будет».

Москва, Елена Васильева

