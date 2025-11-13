Еврокомиссия перечислит Киеву около 6 млрд евро за счет дохода от активов России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении Украине очередного транша финансовой помощи в размере 6 млрд евро по кредитной линии G7. Кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России и фонда ЕС для Украины.

«Мы сегодня выделим почти 6 миллиардов евро из кредита ERA и специального украинского фонда», – сказала глава ЕК, выступая перед депутатами Европарламента (цитата по РИА «Новости»). «Я приветствую четкое обязательство Евросовета покрыть финансовые потребности Украины на ближайшие два года», – добавила она.

Фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия продолжает обсуждать с Бельгией и другими странами ЕС варианты финансирования Украины. «Мы тесно сотрудничаем с Бельгией и всеми государствами-членами над вариантами выполнения этого обязательства», – сказала она, пояснив, что рассматриваются разные сценарии, но основной – кредит под замороженные российские активы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан счел решение Брюсселя о выделении Украине 6 млрд евро «безумием». Он полагает, что деньги европейцев если не истратят на фронте, то отдадут коррупционерам.

Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не в состоянии выдавать Киеву регулярные кредиты с использованием доходов от замороженных активов России. При этом он отметил, что финансовая помощь ЕС должна учитывать состояние устойчивости украинского долга.

Напомним, ЕС обещал предоставить Киеву до конца года около 18 млрд евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 млрд евро.

Меж тем в Москве неоднократно заявляли, что будут рассматривать использование замороженных активов Банка России как воровство, и обещали принять меры в ответ на конфискацию российских активов Западом.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube