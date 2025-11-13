ЕС не в состоянии выделять Киеву регулярные кредиты: Европа обеспокоилась устойчивостью украинского долга

Евросоюз не может больше выдавать Киеву регулярные кредиты. В Европе обеспокоены устойчивостью украинского долга. В то же время Норвегия отказалась выступать гарантом репарационного кредита для Украины из замороженных средств России.

Как пояснил еврокомиссар Валдис Домбровскис, финансовая помощь ЕС должна учитывать состояние устойчивости украинского долга. Такого же мнения придерживаются в Международном валютном фонде (МВФ).

По словам еврокомиссара, так называемый «репарационный кредит» предоставляет возможность финансирования Киева «без того, чтобы тяжелая финансовая нагрузка ложилась на плечи государств-членов». «Другие варианты, которые мы рассматриваем, возложат более существенную нагрузку на государства-члены», – считает Домбровскис.

Речь идет о выделении до 140 млрд евро на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. Европейские чиновники уверены, что это последний шанс укрепить позиции Киева на переговорах.

Против такого варианта выступает премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Поскольку большая доля замороженных российских активов хранится на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем бельгийской Euroclear. Бельгийский премьер заявлял, что не получил от стран ЕС необходимых гарантий о разделении финансовых рисков в случае судебных тяжб.

Кроме того, Норвегия отказалась выступать гарантом репарационного кредита для Украины из заблокированных российских средств. «Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 трлн норвежских крон (159 млрд долларов), но это не вариант», – заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.

Глава норвежского минфина указал на то, что Норвегия, не являясь членом ЕС, уже делает значительные финансовые взносы в пользу Украины и потенциально может участвовать в кредитных планах Евросоюза, но не будет предоставлять самостоятельных гарантий. Окончательное решение будет принято после определения позиции ЕС по данному вопросу.

В свою очередь Госсекретарь США Марко Рубио признал, что конфискация замороженных активов «может иметь неожиданные последствия», и посоветовал обратиться по этому вопросу к министру финансов США Скотту Бессенту.

Брюссель, Зоя Осколкова

