Без помощи ЕС Киев разорится весной – венгерское СМИ

Венгрия не одобрит выделение денег Украине со стороны ЕС до тех пор, пока Киев будет продолжать блокировать работу нефтепровода «Дружба», между тем, деньги Киеву нужны и без них он разорится уже к апрелю, пишет венгерское издание Mandiner. Оно утверждает, что платить ВСУ и «тянуть» другие госрасходы Зеленскому и правительству Украины будет просто нечем.

Издание напомнило, что с конца января Киев «не позволяет открыть нефтепровод «Дружба», а ночью 22 февраля «разбомбил его российскую насосную станцию». Последствия случившегося могут сказаться практически на всех сферах жизни в Венгрии – от заправок до магазинов.

«Венгерское правительство, понятно, расценивает эти действия как недружественные, и пока Украина их продолжает, Будапешт не согласует никакую помощь и поддержку со стороны ЕС», – говорится в материале.

Неизвестно, когда именно Киев сможет получить «крайне необходимые для выживания средства».

Как напоминает газета «Ведомости», 23 февраля Венгрия наложила вето на принятие 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине военного кредита суммой 90 млрд евро из-за приостановки транзита нефти по «Дружбе». 18 февраля Будапешт прекратил поставки дизельного топлива в Киев, заявив, что возобновит их после начала подачи нефти по нефтепроводу. Жесткую позицию по отношению к Киеву заняла и Словакия – она пригрозила остановить поставки электричества на Украину.

Москва, Елена Васильева

