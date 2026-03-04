Цены на авиакеросин в Европе взлетели до невиданного уровня

Цены на керосин в Европе взлетели до уровня, невиданного за последние три с половиной года. Произошло это на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По данным агентства Argus , во вторник авиационный бензин с физической доставкой в ​​Северо-Западную Европу торговался по цене около 1230 долларов за тонну, что почти на 50% больше, чем в минувшую пятницу, то есть до ударов США и Израиля по Ирану.

Этот резкий рост поставок происходит в то время, когда Европа сильно зависит от Персидского залива в плане поставок топлива: по меньшей мере 40% керосина, импортируемого в регион, в прошлом году поступало именно из этого региона. Он проходит через Ормузский пролив, в частности, из Кувейта, ведущего поставщика на континенте.

Напряженность на рынке связана с ситуацией на Ормузском проливе. Издание Argus сообщает, что, по меньшей мере четыре нефтяных танкера, перевозящих керосин для Европы, в настоящее время ожидают у входа в этот стратегически важный водный путь, готовые к отплытию. Но проходить по проливу никто не отваживается – его контролирует КРИС и топит суда, которые решаются пройти. По данным КСИР, после ракетных ударов уже сгорело и утонуло 10 танкеров.

На рынках производных инструментов, где торгуются контракты, привязанные к будущей цене продукта, а не к самому физическому продукту, напряжение столь же очевидно. Внебиржевые свопы на авиационное топливо с немедленной поставкой закрылись с премией в 220 долларов за тонну по отношению к цене товара на ICE на следующий месяц, что почти вдвое превышает уровень, наблюдавшийся накануне.

Трейдеры описывают рынок как «беспрецедентный», а некоторые даже называют его «абсолютным хаосом». Базовый фьючерсный контракт вырос на 13%, впервые за 29 месяцев превысив отметку в 1000 долларов за тонну, а маржа переработки керосина по отношению к нефть марки Brent ICE теперь превышает 70 долларов за баррель.

Кризис также влияет на морские перевозки. Мировые ставки фрахта для грузов, которые все еще перевозятся, резко выросли, при этом стоимость маршрутов между Ближневосточным заливом и Европой в понедельник достигла 21-месячного максимума, составив около 7 миллионов долларов. Тем временем нефтеперерабатывающие заводы в Азиатско-Тихоокеанском регионе рассматривают возможность сокращения производства и экспорта из-за перебоев в поставках сырой нефти.

Париж, Елена Васильева

