Первая в Европе авиакомпания отменила сотни рейсов из-за цен на авиакеросин

Скандинавская авиакомпания SAS первой в Европе массово отменила рейсы из-за резкого скачка цен на авиационное топливо, вызванного войной на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Telegraph.

В марте перевозчик отменил несколько сотен рейсов. Большинство из них приходилось на внутренние линии в Норвегии, часть затронули Швецию и Данию.

SAS объявила, что в апреле отменит как минимум тысячу рейсов. «Цена на авиатопливо удвоилась за десять дней. Даже если мы стараемся по максимуму взять рост затрат на себя, это шок, который напрямую бьет по авиационной отрасли, – заявил гендиректор авиакомпании Анко ван дер Верфф в интервью шведской газете Dagens Industri.

С конца февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, цена нефти марки Brent, служащей ориентиром для энергетических рынков, значительно выросла и превысила 100 долларов за баррель. Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок углеводородов, фактически закрыт.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн предупредил, что Европа может столкнуться с серьезной нехваткой топлива на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что в Австрии ряд АЗС уже столкнулись с дефицитом топлива. Фиксируются отдельные случаи дефицита, потому что «люди читают новости и пытаются быстро заправить машину», – сказал глава OMV.

Москва, Наталья Петрова

