Лидер оппозиции Венгрии после победы на выборах выступил за переговоры с Россией

Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах, заявил, что Венгрии придется вести диалог с президентом России Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. <…> Мы будем вести переговоры», – сказал он в интервью газете Népszava.

Политик при этом подчеркнул, что не намерен контактировать с Россией в дружеском ключе, передает РИА «Новости».

Мадьяр также заявил, что в общении с российской стороной не намерен выступать в интересах Украины. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – подчеркнул он.

Ранее Мадьяр заявил о планах восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО и принять шаги по укреплению в Венгрии демократии. «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», – сказал политик.

Парламентские Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Согласно результатам подсчета почти 99% голосов, партия «Тиса» Петера Мадьяра получила 53,07% голосов и 138 мест в 199-местном парламенте. Правящая партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» набрала 38,43% голосов и может рассчитывать на 55 мандатов. Явка на выборах составила 79,51% – это рекордный показатель в истории страны.

Орбан признал поражение на выборах. Он поздравил Мадьяра и назвал результаты выборов «болезненными», но «ясными». Мадьяр по итогам голосования будет претендовать на пост премьер-министра.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube