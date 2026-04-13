В Венгрии подводят итоги прошедших накануне парламентских выборов. Согласно результатам подсчета почти 99% голосов, партия «Тиса» Петера Мадьяра получила 53,07% голосов и 138 мест в 199-местном парламенте. Правящая партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» проиграла.

Негативно оценил такие результаты политический обозреватель Андрей Перла: «Венгрия выбрала не сторону в конфликте Европы и России. И не сторону в конфликте Европы и США. И не союз с нацистской Украиной. Это все суета, внешнее. Все гораздо хуже и гораздо менее ситуативно. Венгерский народ большинством голосов при высочайшей явке, не придерешься, выбрал – не быть народом и не быть более венгерским. А быть – вымирающим этническим меньшинством в одной из восточных провинций Евросоюза. Венгерский народ выбрал отказ от собственного государства, собственной экономики, политики и культуры. И истории. И чести. Собственно, венгерский народ выбрал не быть. Можно ли будет исправить этот выбор? Будущее покажет, но я очень сомневаюсь. Орбан и его люди были, судя по всему, последними венграми», – написал Перла в телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе».

Политолог Павел Данилин, напротив, не ждет каких-то серьезных изменений в политике Венгрии. Он написал в телеграм-канале «Что-то знаю»: «На месте Зеленского не спешил бы радоваться победе Мадьяра. Не исключено, что тот тоже будет торговаться с ЕС за согласие на выделение денег. А по остальным вопросам он и так недалеко от Орбана ушел. Ну, разве что Россию матушку чуть больше, чем Орбан, не любит. И от наших энергоресурсов собирается отказаться. Когда-нибудь. В 2035 году. В общем, не спешил бы радоваться сильно. Совсем бы не спешил. Ну, а нам и расстраиваться нечего. Как так, спросите вы? А кто, пардон муа, голосовал 19 раз за санкции против России? Не Орбан ли?»

Политолог Марат Баширов в канале «Политджойстик» отмечает: «Венгры вчера на митинге в Будапеште скандировали «ruskik haza» – «Русские, домой». Это девиз протестов венгров в 1956 году. Может, на самом деле домой? Вместе с нефтью и газом. Их дом – пусть сами его и отапливают украинскими дровами. Наш газ будет отапливать наши дома. Чуток проучить их надо. А может, и не чуток. Стройнее и сговорчивей будут. Вообще многое напоминает события на Украине в 2013-2022 годах. Там тоже кричали «кто не скачет – тот москаль». И Партия Зе получила абсолютное большинство в парламенте. И унылый Янукович проиграл Зе. И опять за спиной стояли глобалисты. Может, нам не повторять ошибку?»

Будапешт, Евгения Вирачева

