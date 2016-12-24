В Приамурье началось строительство моста в Китай

Публикации за 24.12.16

В Благовещенском районе Амурской области началось строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем. Подготовка велась более 20-ти лет. Согласно плану новый пограничный мостовой переход будет построен за три года, ввод в эксплуатацию должен состояться в 2019 году. О начале строительства сообщается на сайте правительства Амурской области.

Представитель департамента транспорта китайской провинции Хэйлунцзян Пань Ян ранее рассказывал, что планируемая стоимость моста составит 2,47 миллиарда юаней (примерно 355,6 миллиона долларов). Длина моста составит 19,9 км, сообщает РИА Новости. 6,5 км моста будут проходить по территории Китая, а 13,4 км – по российской территории. Ширина моста составит 14,5 метра.

На церемонии начала строительства губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао отметил, что строительство моста кардинальным образом скажется на росте железнодорожных и автомобильных перевозок между Дальним Востоком и провинцией Хэйлунцзян. Также появление моста повлияет на модернизацию транспортной системы между странами и значительно укрепит связи сторон.

В середине апреля 2016 года проект концессионного соглашения по строительству моста был парафирован в Харбине. Российскую часть пограничного мостового перехода будут строить российские подрядчики. Ориентировочно, при строительстве моста будет создано более 1400 рабочих мест.

В марте 2016 года в Харбине была зарегистрирована совместная российско-китайская компания-оператор строительства моста Благовещенск – Хэйхэ, которая обеспечит стройку «под ключ». Также сообщалось, что РФ вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей и 5,2 миллиарда – китайская сторона. Зарегистрированная совместная компания получит в банке правительства провинции Хэйлунцзян кредит под 5% годовых.

Благовещенск, Полина Николаева

Благовещенск. Другие новости 23.12.16

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