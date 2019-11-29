Мост через Амур наконец соединил Благовещенск и китайский Хэйхэ

На реке Амур в районе Благовещенска завершилось строительство единственного на сегодняшний день автомобильного моста, соединяющего Россию и Китай. Ближайший город на китайской стороне – Хэйхэ. Доклад о завершении строительства заслушали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Орловской области Василий Орлов. По словам главы региона, в данный момент идет процесс оформления документации на мостовой переход, который не займет много времени. Об этом он рассказал на открытии Амурского экономического форума.

По словам Василия Орлова, в скором будущем Россию и Китай также свяжет уникальная трансграничная канатная дорога, строительство которой уже началось. Кроме того, вчера, 28 ноября, в торжественной обстановке был открыт новый участок ещё набережной Амура. Набережная в приграничном городе является визитной карточкой страны перед гостями из Поднебесной.

Губернатор рассказал, что режима Свободный порт «Владивосток» получит распространение на территорию Благовещенска, что обеспечит быстрый экономический рост в городе. Особый режим позволит инвесторам быстро окупать вложения. Кроме того, он благотворно повлияет на увеличение туристического потока между двумя странами. Соответствующий законопроект сейчас находится на стадии согласования на федеральном уровне.

Глава региона, выступая на форуме, также анонсировал торжественное открытие газопровода «Сила Сибири», благодаря которому в КНР будет поступать российский газ. Оно намечено на ближайшие дни.

В 2019 году Амурский экономический форум проходит уже в четвертый раз. Каждый год его тематика менялась (экспорт, инвестиции, электронная коммерция). Как рассказали в пресс-службе губернатора Амурской области, сегодня в программе форума – презентация инвестиционного потенциала сопредельных территорий России и Китая, дискуссионная площадка «Благовещенск-Хэйхэ-2050», выступление SММ и СRМ спикеров. В повестке также значатся такие темы как использование уникального географического положения двух городов, формирование нового социально-экономического и мультикультурного пространства.

Как писал «Новый День», старт возведению мостового перехода китайскими и российскими строителями был дан 18 декабря 2016 года. Протяженность двухполосного моста составляет 1080 метров. Общая же протяженность мостового перехода вместе с подъездными путями в РФ и КНР превышает 20 километров. Расчетный пассажиропоток по нему составит около 5,5 тысячи человек в сутки.

В мае 2019 года Александр Козлов подчеркивал, что «первый мост между Россией и Китаем – это символ дружбы между нашими народами, доверия, символ устремленности в будущее». Тогда же Василий Орлов сообщил, что постоянный пункт пропуска через государственную границу начнет работу летом 2020 года, а до этого момента будет действовать временный пункт из модульных конструкций.

Напомним, что идея возведения такого моста начали обсуждать еще в начале 1990-х годов, однако торжественная церемония старта строительства мостового перехода состоялась только в декабре 2016 года.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 29.11.19

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