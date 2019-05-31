Строители состыковали первый трансграничный мост между Россией и Китаем

Строители завершили стыковку трансграничного моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. Старт возведению мостового перехода китайскими и российскими строителями был дан 18 декабря 2016 года, а завершится оно до конца 2019 года. Протяженность моста составляет 1080 метров. Он будет двухполосным. Общая же протяженность мостового перехода вместе с подъездными путями в РФ и КНР превышает 20 километров. Пассажиропоток по нему составит около 5,5 тысячи человек в сутки.

Фото: Минвостокразвития

«Это не просто новая транспортная магистраль между Благовещенском и Хэйхэ, которая, безусловно, даст мощный импульс развитию торговых отношений и туризма. Первый мост между Россией и Китаем – это символ дружбы между нашими народами, доверия, символ устремленности в будущее», – прокомментировал глава Минвостокразвития Александр Козлов.

«Летом 2020-го будет запущен постоянный пункт пропуска через государственную границу. До этого будет действовать временный пункт из модульных конструкций», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Генеральный консул РФ в городе Шэньян Сергей Черненко напомнил, что идею возведения такого моста начали обсуждать еще в начале 1990-х годов, однако торжественная церемония начала строительства мостового перехода состоялась только в декабре 2016 года. «Путь к этому событию был долгим и непростым, длиной почти в 28 лет», – сказал дипломат.

Фото: Минвостокразвития

«Протяженность российско-китайской границы составляет 4,3 тысячи километров, из них почти 3 тысячи километров проходят по рекам. До сих пор, до этого года у нас не было через пограничные реки ни одного большого моста, постоянно действующего мостового перехода, и все действующие ранее варианты переправ через Амур не могли обеспечить круглогодичного транспортного сообщения, были логистически очень сложны», – приводит слова Сергея Черненко РИА «Новости».

Протяженность российской части моста – 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 31.05.19

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