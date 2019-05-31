российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 мая 2019, 11:40 мск

Новости Дальний Восток

Новости дня, Новости кратко

Строители состыковали первый трансграничный мост между Россией и Китаем

Фото: Минвостокразвития

Строители завершили стыковку трансграничного моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. Старт возведению мостового перехода китайскими и российскими строителями был дан 18 декабря 2016 года, а завершится оно до конца 2019 года. Протяженность моста составляет 1080 метров. Он будет двухполосным. Общая же протяженность мостового перехода вместе с подъездными путями в РФ и КНР превышает 20 километров. Пассажиропоток по нему составит около 5,5 тысячи человек в сутки.

Фото: Минвостокразвития

«Это не просто новая транспортная магистраль между Благовещенском и Хэйхэ, которая, безусловно, даст мощный импульс развитию торговых отношений и туризма. Первый мост между Россией и Китаем – это символ дружбы между нашими народами, доверия, символ устремленности в будущее», – прокомментировал глава Минвостокразвития Александр Козлов.

«Летом 2020-го будет запущен постоянный пункт пропуска через государственную границу. До этого будет действовать временный пункт из модульных конструкций», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Генеральный консул РФ в городе Шэньян Сергей Черненко напомнил, что идею возведения такого моста начали обсуждать еще в начале 1990-х годов, однако торжественная церемония начала строительства мостового перехода состоялась только в декабре 2016 года. «Путь к этому событию был долгим и непростым, длиной почти в 28 лет», – сказал дипломат.

Фото: Минвостокразвития

«Протяженность российско-китайской границы составляет 4,3 тысячи километров, из них почти 3 тысячи километров проходят по рекам. До сих пор, до этого года у нас не было через пограничные реки ни одного большого моста, постоянно действующего мостового перехода, и все действующие ранее варианты переправ через Амур не могли обеспечить круглогодичного транспортного сообщения, были логистически очень сложны», – приводит слова Сергея Черненко РИА «Новости».

Протяженность российской части моста – 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 31.05.19

«Пора вводить безвиз»: Москва напомнила Токио о давней российской инициативе. / «Политическое харакири»: глава Банка России расколола Госдуму. / «Слишком высокомерные»: составлен рейтинг городов РФ, наиболее негативно настроенных к москвичам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Китай

Huawei будет судиться с США из-за внесения в черный список

Автобус с китайскими туристами перевернулся под Уссурийском

Крупнейшие перевозчики Китая потребовали от Boeing компенсации за простой 737 Max

Еще одна китайская компания может попасть под санкции США

США временно ослабили давление на Huawei

Huawei обещает обновлять ПО устройств, несмотря на попадание в черный список США

В Китае более 80 человек пострадали в результате обрушения крыши бара

Китайская компания Huawei лишится доступа к сервисам Google

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Транспорт, Туризм, Экономика, Китай,

Новости партнеров